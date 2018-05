Vor der Oper muss es prickeln

Das Festival in Glyndebourne hat mit einer ungewöhnlichen Premiere begonnen - noch keine Neuinszenierung, sondern English Sparkling.

"Nein? Kein Champagner?" Die Dame beim "Picnic collection point" in Glyndebourne mag es kaum fassen, dass jemand einen Korb voll Delikatessen ohne prickelndes Getränk bestellt. Zweieinhalb Stunden bevor das englische Opernfestival mit "Madama Butterfly" eröffnet wird, setzt in dessen Garten ein ungewöhnliches Spektakel ein: Damen und Herren treten in Gruppen auf und tragen sperrige Gerätschaften und kniehohe Boxen herbei.