Warren Haynes, Hidden Champion der Bluesrock-Gitarre

Warren Haynes ist einer der feinsten und gleichzeitig unterschätztesten Blues- und Rockgitarristen weltweit. Der 63-jährige US-Amerikaner war und ist Gastmusiker diverser Superstars wie der Dave Matthews Band und der Tedeschi Trucks Band. Er war auch Mitglied der 1989 wieder formierten Allman Brothers Band. Freitagabend gastierte Haynes mit seiner eigenen Formation Gov't Mule im vollen Globe Wien - und sorgte wenig überraschend für flächendeckende Begeisterung und Euphorie.

Allerdings hatte das fast dreistündige Konzert zwei recht unterschiedliche Hälften. Teil eins war vor allem Songs aus dem im Juni dieses Jahres erschienenen Album "Peace...Like A River" gewidmet. Das Werk enthält sehr subtil produzierte Nummern in einer Mischung aus Southern Rock, Blues, Soul, Funk und Jazz, die allerdings hierzulande noch wenig bekannt sind und - obwohl sehr ordentlich gespielt - irgendwie den Funken nicht so recht ins Publikum überspringen ließen.

Aber in Teil zwei erfüllten sich alle Hoffnungen der Fans: Plötzlich war nicht nur die gewohnte "Heavyness" von Gov't Mule da, auch Warren Haynes griff endlich ausgiebig in die Saiten und sorgte vor allem mit seinen Soli für Fan-Entzücken. Wobei Haynes in die Nummern immer wieder scheinbar beiläufig Zitate bekannter Hits einstreut - oder solche auch gänzlich "zerlegt", am Donnerstagabend etwa Bob Marleys' "Lively Up Yourself". Souveränität ist wohl das am besten passende Wort für die Performance von Warren Haynes und seiner famosen Band.

So gut das neue Werk "Peace...Like A River" im Studio auch gelungen ist, "mehr" Gov't Mule ist das vorherige Album mit dem vielversprechenden Titel "Heavy Load Blues", das zwar auch im Studio, aber im "Live Modus" eingespielt wurde. Anspieltipp (leider in Wien nicht live): Die Coverversion von Howlin' Wolfs "I Asked For Water (She Gave Me Gasoline)". Doch auch "Good Morning Little Schoolgirl" aus dem 2021er-Album war im Globe ein Ereignis.