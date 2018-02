Warum die Klassik keinesfalls "alt" ist

Zahlen sagen zwar nicht alles, sprechen aber eine klare Sprache: Klassik ist angesagt. Man hat keinen Grund, sich für ein vermeintlich überkommenes Format zu schämen. Vielmehr sollte man es selbstbewusst verlebendigen.

Das ist eine außergewöhnliche, aber im langfristigen Durchschnitt durchaus nicht ungewöhnliche Zahl: In einer Woche, von vergangenem Mittwoch an gerechnet, besuchen in Salzburg rund 14.000 Musikfreunde Konzerte im Großen Festspielhaus, im Mozarteum, in der Aula der Universität. Allein die Dichte der Symphoniekonzerte - und die Stärke der Publikumsfrequenz; man spielt vor vollen Sälen - ist einer Großstadt würdig. Die Qualität des Gebotenen ist es ebenso.