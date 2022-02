Warum schweigt ein Dirigent zum Krieg?

Valery Gergiev lässt seine Engagements im Westen sausen. Aus Mailand, Luzern und Verbier hat er bereits den Laufpass.

Zwei einander ähnelnde Entrüstungen haben in New York ihren Ausgang genommen. Wie in der Vorwoche dem Russen Valery Gergiev verwehrt wurde, in der Carnegie Hall als Dirigent der Wiener Philharmoniker aufzutreten, und wie Gleiches am Montag die Mailänder Scala sowie die Schweizer Festivals von Luzern und Verbier bekannt gegeben haben, so war es dem Deutschen Wilhelm Furtwängler ergangen: Als das New York Philharmonic Orchestra bekannt gab, Furtwängler werde in der Saison 1936/37 dirigieren, brach in der Presse so ein Protest ...