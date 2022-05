"We" von Arcade Fire: Das Gewicht der Welt ertragen

Die kanadische Band Arcade Fire kehrt mit ihrem sechsten Album "We" zu einer alten Stärke zurück.

Sieben Songs. 40 Minuten, 18 Sekunden Musik. Aber doch eine ganze, akkurate Betrachtung eines Weltzustands, vielleicht gar die popmusikalisch intensivste Hinwendung zu einer weltbewegenden und doch sträflich unterschätzten Frage: Wer ist "wir" und sind wir die anderen? So lässt sich schnell das neue Album von Arcade Fire zusammenfassen. Weil die kanadische Band aber nie zu den Oberflächlichen gehört, liegt auch in dieser Kürze, ja in dieser extremen Verdichtung viel. "We" nennen Arcade Fire das Album. Die Band, die stets als ...