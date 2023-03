Welche Musik passt in die Fastenzeit?

Österreichweit werden in der Zeit vor Ostern heuer erstaunlich viele musikalische Schätze gehoben.

Ein erstaunlicher Auftakt für die letzte Etappe der Fastenzeit ist am Donnerstag, 30. März, in der Kirche Oberalm zu vernehmen. Zur Eröffnung des Palmklang-Festivals ist ein "Salzburger Passionssingen" zu erleben. Josef Radauer, in der Klassik so zu Hause wie in der Volksmusik, hat dafür - analog zum Adventsingen - einen großteils musikalischen Abend gestaltet: mit Ruperti Viergesang, Salzburger Dreigesang, Pongauer Bläsern, Radauer Ensemble und Oberalmer Kirchenchor. Während es für Advent und Weihnachten ein reiches und reichlich publiziertes Liedgut gibt, sind ...