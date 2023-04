Wenn der Blues in Salzburg einkehrt

Oliver Mally und Ian Siegal sind im "Blues Circus" unterwegs.

Zu Salzburg hat der Gitarrist und Songschreiber "Sir" Oliver Mally seit Langem eine stabile Verbindung. Das liegt an Alex Meik, dem Bassisten seiner Band. "Er ist ein unglaublich guter Musiker", sagt der steirische Bluesmeister. Bei seiner aktuellen Tour, die an diesem Freitag ins Salzburger Oval führt, legt sich Mally aber nicht geografisch fest: Die Reise, die am Samstag in Wien endet, führt(e) durch fünf Bundesländer. Und ein prominenter Mitreisender hat seinen Wohnsitz seit Langem auf Curacao. Mit dem britischen Blues-Spezialisten Ian Siegal ist Oliver Mally aktuell unterwegs. "Jeder spielt ein Set für sich, zum Schluss stehen wird alle gemeinsam auf der Bühne". Dass bei diesem Finale auch Vieles recht spontan auf die Playlist kommen könne - von Stücken der beiden Songschreiber, bis zu Bluesklassikern "oder vielleicht dem einen oder anderen Song von Tom Waits" - liege wiederum an der Qualität der Bandmitglieder (neben Meik noch Peter Lenz, Drums, Hubert Hofherr, Harp): "Sie haben ein feines Ohr und sind für alles offen". Verstärkung kommt in Salzburg auch noch dazu: Hammond-Virtuose Raphael Wressnig verstärkt als Stargast Mallys Formation.

Konzert:"Sir" Oliver Mally Group & Ian Siegal, Blues Circus 2023, Freitag, 28. 4., Oval, 19.30 Uhr