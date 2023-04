Wenn ein Songwriter reist, hat er meist viel zu erzählen

Arzt und Liedermacher Wernfried Gappmayer hat Teile seines neuen Albums in Marokko und im Lungau aufgenommen.

Liedermacher Wernfried Gappmayer mit Tontechniker Wolfgang Spannberger bei Aufnahmen in Essaoira

"Des Atmen foit ma wieda leichta, noch a poa Tag am Meer." Verträumte Rhodes-Akkorde und verzerrte Gitarre nehmen den Hörer mit in die Ferne, die Wernfried Gappmayer im Lied "Wieda do" besingt. Die Sehnsucht bildet einen roten Faden durch das gleichnamige Album.

Ein Sehnsuchtsort ist für den Salzburger Frauenarzt mit markanten stimmlichen Fähigkeiten der marokkanische Küstenort Essaouira. Seit 15 Jahren reist er regelmäßig dorthin, wo die Gedanken fließen und der "Kaffee schmeckt wie jedes Joah". Insgesamt fünf Songs ...