Operette ist ein heikles und schweres Geschäft, gerade weil es sich um die sogenannte "leichte Muse" handelt. Gleichwohl ist seit einiger Zeit Erfreuliches zu beobachten. Man entsinnt sich nicht nur in großen Häusern wie der Komischen Oper Berlin oder an speziellen Bühnen wie der Musikalischen Komödie in Leipzig der Vielfalt des Genres, hebt erstaunliche klingende Schätze und entdeckt zudem nicht selten ein Stück (bittere) Zeitgeschichte.