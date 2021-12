Wenn schon Barockoper, dann Kino

Im Theater an der Wien ging der Lockdown mit der turbulenten Händeloper "Giulio Cesare in Egitto" zu Ende.

Eine abenteuerliche Geschichte, veredelt mit der denkbar schönsten Musik. Die alten Engländer liebten das Stück sofort, vor fast exakt 300 Jahren wurde "Giulio Cesare in Egitto" Georg Friedrich Händels größter Opernerfolg in London. Ein Londoner hat nun im Theater an der Wien Regie geführt, Keith Warner konnte sich bei der Premiere am Freitag nicht dem begeisterten Publikum zeigen.

Das Arbeitsvisum, das die Briten nach dem Brexit in der EU brauchen, war kurz zuvor abgelaufen, was für ein Unsinn.

...