Wie schwer ist die Leichtigkeit? Vier "Champs" präsentieren erstes gemeinsames Album

Sie reisen mit schwerem Gepäck in Gestalt einer Hammond-Orgel: Musikalisch regiert bei den "Organ Champs" lockere Spielfreude. Im Salzburger präsentieren die vier Jazzprofis ihre Debüt-CD.

Ernsthaft jetzt? So oder so ähnlich könnte man die Frage übersetzen, die am Schluss auftaucht. Mit dem Song "Are You Serious?" klingt nämlich das erste Album des Quartetts aus, das der Salzburger Gitarrist Wolfgang Pointner mit dem Saxofonisten Martin Fuss, dem Orgelspezialisten Erwin Schmidt und dem Schlagzeuger Vladimir Kostadinovic gegründet hat. Aber bei dem hörbaren Spaß am Spiel, mit dem die vier Jazzprofis Themen und Soli angehen und einander musikalisch die Bälle zupassen, beantwortet sich die Frage fast von selbst. ...