Wiener Donauinselfest feiert Jubiläumsausgabe

Das Wiener Donauinselfest startet am Freitag in seine Jubiläumsausgabe. Bei der 40. Auflage sind bis Sonntag bei gratis Eintritt unter anderen Michael Patrick Kelly, Silbermond, The BossHoss, Bonnie Tyler und RAF Camora auf der großen Festbühne zu sehen. Jazz Gitti lädt zur Schlagerbühne, Angelika Niedetzky sowie Christoph Fritz geben Humoristisches zum Besten und Royal Republic liefern rockigere Klänge. Das Wetter dürfte mitspielen, soll es doch warm und freundlich werden.

BILD: SN/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESE Das Donauinselfest wird auch zum Jubiläum wieder die Massen anziehen.

Insgesamt wartet das von der Wiener SPÖ veranstaltete Fest mit 13 Bühnen und 700 Stunden Programm auf. Auf viereinhalb Kilometern Länge sind abseits der Musik auch verschiedene Freizeit- und Sportaktivitäten aufgebaut. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) dreht am Freitagnachmittag eine Runde auf der Arbeitsweltinsel. Als Charity-Partner wird beim Donauinselfest, das heuer unter dem Motto #momentewiediese steht, für die gemeinnützige Stiftung Cape 10 gesammelt. Empfohlen wird wie jedes Jahr eine Anreise mit den Öffis. Der ORF überträgt mehrere Konzerte, viele davon zeitversetzt. (S E R V I C E - www.donauinselfest.at)