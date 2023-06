Wiener Kammeroper: Eine Rarität bietet überwältigende Unterhaltung

Die Österreich-Premiere von Korngolds Operette "Die stumme Serenade" ist ein Coup.

Wer sich bei der letzten Premiere des Theater an der Wien in dieser Saison einfach gemütlich in den Sessel versenken möchte, der wird enttäuscht. Einerseits weil die Sitzgelegenheiten in der Wiener Kammeroper ein bisserl komfortabler sein könnten, andererseits weil man ständig durch Zwischenapplaus und ekstatische Jubelschreie erregt wird, so man nicht selbst Teil dieser Erregung ist.

Neuintendant Stefan Herheim ist ein wirklicher Coup gelungen, Erich Wolfgang Korngolds späte Operette "Die stumme Serenade" auf den Spielplan zu setzen, noch ...