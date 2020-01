Der Wiener Musikverein feiert. Vor 150 Jahren eröffnete die Gesellschaft der Musikfreunde ihr Gebäude, das heute weltberühmt ist.

Was für eine Partylocation, was für eine Pracht! Gerade rutschte man unter weltweiter Beobachtung im Dreivierteltakt ins neue Jahr, am 23. Jänner ist der Ball der Wiener Philharmoniker und an diesem Wochenende feiert man in edler Besetzung das 150-jährige Jubiläum ...