Wiener Philharmoniker proben mit Masken

Wiener Philharmoniker spielen ihr Neujahrskonzert zum dritten Mal mit Daniel Barenboim.

Wer den Wiener Musikverein betrete, brauche derzeit einen täglich neuen PCR-Test. Und überall im Haus, auch während der Proben, trügen alle Musiker FFP2-Masken. Dies schilderte Orchestervorstand Daniel Froschauer am Mittwoch in der Pressekonferenz zum Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, das der ORF am 1. Jänner 2022 in 92 Länder übertragen wird.

Auf Frage einer Journalistin, was er dazu sage, dass das Publikum, bloß um zuzuhören, die vielen Mühen von stets neuen Regeln, Tests und Masketragen auf sich zu nehmen ...