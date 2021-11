Wiener Sängerknaben steuern ferne Ziele an

Der traditionsreiche Chor muss pandemiebedingt auf Gastspiele im Ausland verzichten - und behilft sich mit einem Weltmusikalbum.

Welche musikalischen Bilder werden uns aus der Pandemie in Erinnerung bleiben? Womöglich Skeros Lockdown-Rap "Klopapier oder Leben" . Oder "I am from Austria", das zunächst von Polizeistreifen und später von Gegnern der Coronamaßnahmen zweckentfremdet wurde. Womöglich das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker vor leeren Rängen. Gute Chancen hat das neue Video der Wiener Sängerknaben, die im knietiefen Wasser des Neusiedler Sees den "Banana Boat Song" intonieren.

Der Exportschlager unter Österreichs Chören hat sich jedenfalls Gedanken über verbindende Klänge in ...