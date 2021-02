Willie Nelson und Alice Cooper: Gruseln im Faltenradio

Willie Nelson und Alice Cooper haben nichts gemeinsam?! Na ja, sie sind unverwüstlich und haben jeweils ein neues Album aufgenommen.

"Detroit war wirklich d-e-r Ort für Heavy Rock." So lässt Alice Cooper das über seine Plattenfirma ausrichten. Und der Rockmusiker erinnert sich gern, wie es einst war: Da spielten in seiner Heimatstadt Detroit an einem Abend Ted Nugent, The Stooges und The Who. "Und das alles für vier Dollar", sagt er. Und ein paar Tage später seien dann MC5, Brownsville Station und Fleetwood Mac auf der Bühne gestanden. "Old Time Rock 'n' Roll", wie es in einem Song des Detroiter ...