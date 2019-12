Statt Vivaldi oder neapolitanischer Oper gibt es nun im entzückenden Rokokotheater aus 1752 deutsche Barockoper: ein weithin unbekanntes Feld.

Der "Winter in Schwetzingen" bleibt auch in gleichsam dritter Generation ein barockes Kleinod in der deutschen Festivallandschaft. Gegründet von dem Journalisten, Musikdramaturgen und damaligen Operndirektor von Heidelberg, Bernd Feuchtner, um im reizenden Rokokotheater von 1752 Opern des italienischen Barock, bevorzugt ...