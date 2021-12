Wladimir Jurowski: "Ich gehöre in den Westen"

Der neue Münchner Opern-Musikdirektor Wladimir Jurowski hat ein kompliziertes Verhältnis zum neuen Russland.

Wladimir Jurowski hat heuer vier Chefposten aufgegeben: beim London Philharmonic Orchestra, beim Staatlichen Akademischen Sinfonieorchester "Jewgeni Swetlanow" in Moskau, beim Orchestra of the Age of Enlightenment und beim George-Enescu-Festival in Bukarest. Zugleich hat er als Generalmusikdirektor an der Bayerischen Staatsoper angefangen.

Wie geht es Ihnen mit so vielen Veränderungen? Wladimir Jurowski: Veränderungen sind gut. Das Leben ist eine unaufhörliche Serie von Metamorphosen. Solange sich etwas verändert, ist man noch lebendig. Ich habe auch alle Veränderungen selbst in die ...