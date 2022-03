Wolfang Ambros wird 70: Ein Interview zum Ende der langen, finster'n Straß'n

Wolfgang Ambros muss zu seinem 70er gut haushalten mit seinen Körperkräften. Bei einem Blick in seine Seele schont er sich nicht.

Gerade saß Wolfgang Ambros noch in der Wintersunn'. Jetzt muss er ins Haus. 70 wird Ambros Ende der Woche. Im Frühling geht er auf Tour, ein Jubiläum: "50 Jahre live", 50 Jahre, in denen er zu den wichtigsten Songschreibern des Landes gehörte. "Der Wind ist gefährlich. Ich darf mich nicht erkälten", sagt er. Es gibt viel zu tun in nächster Zeit.

Der Wind macht Sie vorsichtig, im Buch "A Mensch möcht i bleib'n - Mein Leben zwischen Schuld ...