Zu Gast bei der Abba-Show in London: Wie sich Legenden unsterblich machen

Nach 40 Jahren treten Abba wieder gemeinsam auf. Ihre Rückkehr ist absurd, aber deshalb nicht weniger real.

Benny Andersson steht auf der Bühne, als hätte er jahrzehntelang nichts anderes getan. Er lässt seinen Blick durch die Arena schweifen: "So fühlt es sich also an, unsterblich zu sein." Die Menge tobt, er setzt zum nächsten Satz an, doch wartet den Applaus geduldig ab: "Danke, danke!"

Man sieht sie ihm nicht an, die 43 Jahre, die vergangen sind, seit Andersson und seine Bandkollegen zuletzt auf einer Londoner Bühne standen. Alle sehen genauso aus wie damals - wenn ...