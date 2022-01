Zum Tod von Ronnie Spector: Be My Baby, du Verruchte!

Die US-Sängerin Ronnie Spector , das erste "bad girl of rock and roll", ist mit 78 Jahren gestorben.

Geboren wurde die Frau, die Ronnie Spector wurde und nun im Alter von 78 Jahren verstarb, unter dem Namen Veronica Yvette Bennett 1943 in East Harlem. Als Leadsängerin der Girlgroup The Ronettes war sie in den 1960er Jahren maßgebliche daran beteiligt, dass Pop mit fetziger, souliger Note seinen Weg in die Hitparaden schaffte. Und sie tat es nicht, wie die bisdahin so braven Schlagersängerinchen der 1950er, sondern - als erste - mit einem anhabigen Gehabe, um das sie ein ...