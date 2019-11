Zusatzvorstellung von "Rigoletto" bei Bregenzer Festspielen

Die Bregenzer Festspiele haben für den kommenden Sommer eine zusätzliche Vorstellung für das Spiel auf dem See - die Verdi-Oper "Rigoletto" - angesetzt. Grund dafür sei, dass bereits jetzt mehr als die Hälfte der Karten für die Oper auf der Seebühne gebucht sei, erklärten die Festspiele am Mittwoch. "Rigoletto" wird in der kommenden Saison damit an 28 Abenden gezeigt.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK "Rigoletto" erfreut sich großer Beliebtheit beim Publikum