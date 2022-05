Zwei neue Alben von Liam Gallagher: Es ist der Sänger! Oder doch der Song?

Er teilt wieder aus: Liam Gallagher, einst Sänger von Oasis, kehrt mit zwei Soloalben und zwei rekordverdächtigen Konzerten zurück.

Falls er heimlich an Ängsten leidet, würde er wahrscheinlich öffentlich nicht darüber sprechen. Berühmt ist Liam Gallagher schließlich als unübertroffenes Großmaul des Britpop. Seine Seitenhiebe teilt er auch aktuell gern wieder aus: Gegen die Musikindustrie im Allgemeinen und seinen Bruder Noel Gallagher, mit dem er einst in der Band Oasis spielte, im Speziellen. Den Anlass für Interviews und verbale Rundumschläge geben zwei neue Alben, die Liam Gallagher am Wochenende veröffentlicht hat: Auf "C'mon You Know" finden sich neue Songs. "Down ...