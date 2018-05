Zwischen den Notenzeilen verbergen sich manche Rätsel

Wie sollte die Musik des "Mönchs von Salzburg" heute klingen? Konzerte und eine Fachtagung spüren dieser Frage nach.

Berühmt sein und trotzdem unerkannt bleiben: Das muss nicht immer ein Widerspruch sein. In Salzburgs Musikgeschichte findet sich dafür sogar ein großes Beispiel. Die Werke jenes Dichterkomponisten, der im 14. Jahrhundert im Umfeld des Salzburger Erzbischofs Pilgrim wirkte, erzielten im Mittelalter eine beispiellose Reichweite. An den Handschriften, in denen sie bis ins 15. Jahrhundert überliefert wurden, lässt sich das belegen. Doch wer dieser "Mönch von Salzburg" war, bleibt bis heute rätselhaft. Ein Benediktiner namens Hermann wurde als möglicher Urheber der Lieder und Hymnen identifiziert, eine Zeit lang wurde auch Erzbischof Pilgrim selbst als möglicher Autor in Betracht gezogen. "Denkbar ist aber auch, dass gar kein Einzelner, sondern eine Gruppe von Dichtern und Komponisten diese Werke schuf", sagt Thomas Hochradner. Das Fragezeichen, das hinter der Identität des Mönchs stehe, werde "sich wohl nie auflösen lassen", meint der Professor für Musikgeschichte an der Universität Mozarteum. Bei dem Symposium, zu dem sich diese Woche Wissenschafter und Musikensembles in Salzburg treffen, soll aber Licht in viele andere Fragen gebracht werden.