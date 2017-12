Musikeraugen sehen mehr

Offenherzig, persönlich, unterhaltsam und spannend: Nikolaus Harnoncourts persönliche Erinnerungen hat Alice Harnoncourt als Buch veröffentlicht. Die Geschichte des Concentus Musicus, angereichert mit unbekannten Details.

Als im März 2016 Nikolaus Harnoncourt verstarb, ging ein Gigant des Musiklebens von uns. Schon damals konnte man froh sein, dass der Dirigent, Forscher und Feuergeist neben seinem immensen Schatz an CD-Aufnahmen aus Jahrzehnten auch in Zitaten und Theorien weiterleben würde, denn eine ganze Reihe von Publikationen befasste sich mit dem großen geistigen Erbe. Zweieinhalb Jahre nach dem Tod des Rebellen hat seine Witwe, Alice Harnoncourt, in den Notizen und Essays und anderen Schriften, auch Briefen geblättert, um den Freunden ihres gemeinsamen Lebenswerks die Entstehungsgeschichte des Concentus Musicus Wien in Erinnerung zu rufen. "Ich habe überrascht bemerkt, wie wenig sogar unsere Kollegen über die Zeiten des ,Urconcentus' wissen - kein Wunder, es ist ja schon lange her", schreibt Alice Harnoncourt im Vorwort der überaus lesenswerten Textsammlung.