Nobelpreis gegen Hamburger Schule

Der alte Mann kommt schon wieder: Bob Dylan, mittlerweile mit einem Nobelpreis ausgezeichnet und deshalb besonders stark nachgefragt, gastiert am 13. April in der Salzburgarena. Für Freunde des gehaltvollen Pop bedeutet das eine bittere Zerreißprobe: Am gleichen Tag stellen im republic Tocotronic ihr neues Album vor, mit dem sie sich erneut als bedeutende Vertreter der Hamburger Schule und damit einer ernsthaften, deutschsprachigen Auseinandersetzung mit Popmusik erweisen. Bob Dylan wird bei seinem Auftritt wieder aus seinem unendlichen Katalog an Songs schöpfen.LIVE: 13. April

(SN)