Österreich ist um einen Künstler reicher

Wie Anna Netrebko und Christoph Waltz hat Anselm Kiefer bekommen, was er beantragt hat: die österreichische Staatsbürgerschaft.

Österreich hat einen neuen Staatsbürger mit Wohnsitz in Salzburg: Anselm Kiefer, der als Künstler die monströsen Themen Deutschlands - von germanischer Mythologie, Hermannsschlacht bis Holocaust und Nationalsozialismus - durchkämmt hat, ist nun ein Österreicher "im besonderen Interesse der Republik". Das entsprechende Dekret hat Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Dienstagvormittag in einem kleinen Festakt im Chiemseehof überreicht.