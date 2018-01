Oscar-Nominierungen werden bekanntgegeben

Heute, Dienstagnachmittag (MEZ), werden die Nominierungen für den Oscar, den wichtigsten Filmpreis der Welt, bekanntgegeben. Mehrfachnennungen sind unter anderem für das im Vorfeld hoch gehandelte Drama "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", das bereits bei den Golden Globes reüssieren konnte, sowie "Die dunkelste Stunde" und "The Shape of Water" zu erwarten.

SN/APA (AFP)/MARK RALSTON Begehrtester Filmpreis der Welt