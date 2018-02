Peter Handke ist in Griffen angekommen

Eine Ausstellung und ein Kärntner Landesorden in Gold - da kam der in Frankreich lebende Kärntner Autor in seine Heimatstadt zurück.

Wie lässt sich ein Schriftsteller in einer Ausstellung präsentieren? Ein Leben am Schreibtisch allein ist nicht prickelnd genug, um ein Publikum zu einem Besuch zu bewegen. Also muss etwas anderes dazukommen, was derart überzeugend wirkt, dass Menschen, die sich mit dem Werk eines Autors befasst haben, nach Besichtigung der Ausstellung das Gefühl bekommen, intensiver in dessen Welt eingetaucht zu sein. Sie haben etwas erfahren, was ihnen die Augen öffnet und den Blick schärft. Eine Ausstellung muss es schaffen, in das Innere eines Werks einzutauchen. Dazu bedarf es dokumentarischen Materials, das bislang nicht zugänglich war. Vor allem geschieht eine Menge auf der Strecke jahrzehntelanger Schreibarbeit. Der Autor, der in jungen Jahren drauf und dran war, mit großer Geste den Literaturbetrieb zu erobern, ist nicht identisch mit dem des Spätwerks, in dem er abgeklärt wirken darf.