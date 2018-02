Peter Handke mit Kärntner Landesorden in Gold ausgezeichnet

In Stift Griffen (Bezirk Völkermarkt) ist am Freitagabend der Schriftsteller Peter Handke mit dem Kärntner Landesorden in Gold ausgezeichnet worden. Die Verleihung nahm Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) im ehemaligen Refektorium des Stiftes vor. Handke war mit seiner Frau Sophie und Tochter Amina in seinen Heimatort gekommen.

SN/APA/BARBARA GINDL Handke kam mit Frau und Tochter in seinen Heimatort