Peter Turrini scheitert am Flüchtlingsdrama

Erwin Steinhauer und Ulli Maier retten als Schauspieler das wenige, was Peter Turrinis neues Theaterelaborat hergibt. Das jüngste seiner Stücke, die das Josefstädter Theater offenbar für Uraufführungen abonniert hat, spielt laut Regieanweisung "heute und jetzt". Und auf drei Doppelseiten im Programmheft wird sogar in Großschrift Turrinis Kritik an der türkis-blauen Regierung ausgebreitet. Soll so deutlich werden, wie widerständig sich ein Theater auf Tagespolitik zu reagieren traut? Doch all das tut nur so, als wäre in der Premiere am Donnerstagabend etwas Brisantes zu erleben gewesen.