Philip Roth provozierte, um wahrhaftig zu bleiben

Der Nobelpreis blieb dem "ewigen Kandidaten" verwehrt Der bedeutende US-amerikanische Autor ist 85-jährig gestorben.

Sollte man einen Gegenwartsautor mit dem Prädikat bedeutend bedenken, bieten sich nicht viele an. Philip Roth ist einer der wenigen, der Nobelpreis ist ihm dennoch verwehrt geblieben.

In seinem Werk spiegelt sich das schreckliche, das wunderbare, das verklemmte und dann doch so freizügige 20. Jahrhundert aus amerikanischer Sicht. Er kann tiefgründig und wunderbar verspielt sein, gezielt setzt er Ironie ein, seine grenzenlose Fantasie fängt er ein durch die enge Bindung an den jeweiligen historischen Augenblick. Seine Figuren, oft mit ihren Eigenschaften, Erfahrungen und biografischen Überschneidungen Spielfiguren des Verfassers, tun sich schwer, als unauffällige Charaktere in der Gesellschaft aufzugehen. Ein Makel hängt ihnen nach, der vor allem sie selbst innerlich aufzufressen droht.