Philip Roth: "Trump entwürdigendste Katastrophe der USA"

Der große US-amerikanische Schriftsteller Philip Roth sieht in der Präsidentschaft von Donald Trump eine nationale Katastrophe für die USA. "Niemand, den ich kenne, hat ein Amerika vorausgesehen wie das, in dem wir heute leben", sagte der 84-jährige Roth in einem Interview der "New York Times", das die "Süddeutsche Zeitung" am Montag in deutscher Übersetzung veröffentlichte.

SN/APA (AFP)/JIM WATSON Autor Philip Roth übt scharfe Kritik an Donald Trump