Protest im Profi-Football erreicht New Yorker Kunstszene

Der Streit um Protestaktionen von Footballspielern gegen Polizeigewalt und die Diskriminierung von Minderheiten in den USA wird nun auch in der New Yorker Kunstszene ausgetragen. Die Sammelausstellung "Sidelined" in der Galerie Lelong & Co zeigt Werke von acht Künstlern, die Fragen zu Machtmissbrauch sowie Symbolen von Sportmannschaften und Nationen stellen.

SN/APA (Getty)/Slaven Vlasic Losgetreten hatte den Streit Ex-49ers-Quarterback Colin Kaepernick