Reich mir die Hand, mein Leben ist voller Musik

Mozarteumorchester und Camerata sind nicht nur die Statthalter Mozarts in Salzburg: Sie spielen auch anderes exzellent.

Der Clou kam am Schluss. Da packte Riccardo Minasi, der neue Chefdirigent des Mozarteumorchesters, seine Geige aus und schmachtete seine Kollegin Antje Weithaas - die zuvor das A-Dur-Violinkonzert, KV 219, schon sehr kommunikationsfreudig gespielt hatte - als fiktiver Don Giovanni an: "La ci darem la mano". Als er dann im Spiel auch noch einen Kniefall machte, bog sich der künftige Leiter der Mozartwoche vor Lachen: Ja, so etwas ist ganz nach dem Geschmack von Rolando Villazón.