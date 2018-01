Salzburger Adrian Goiginger gewinnt Bayerischen Filmpreis für "Die beste aller Welten"

Während sein Debütfilm Preise abräumt, recherchiert Adrian Goiginger für das Nachfolgeprojekt.

Seit der Salzburger Regisseur Adrian Goiginger bei der Berlinale vor einem Jahr sein Regiedebüt vorgestellt hat, ist "Die beste aller Welten" vielfach ausgezeichnet worden. Am Freitagabend haben Goiginger und seine Hauptdarstellerin Verena Altenberger auch den Bayerischen Filmpreis bekommen - für diesen lebensbejahenden Film über Goigingers eigene Kindheit und seine heroinsüchtige Mutter (gespielt von Altenberger).

"Die beste aller Welten" ist im Vorjahr zum Überraschungserfolg geworden und begeistert seither konstant sein Publikum. Doch während der 26-jährige Regisseur immer noch Preise einsammelt, arbeitet er längst an seinem zweiten Drehbuch. Erneut handelt es sich um ein Stück seiner eigenen Familiengeschichte, nämlich um die Jugend seines Urgroßvaters Franz Streitberger, der 1917 als jüngstes von neun Geschwistern in Saalfelden geboren wurde. "Ich hab ihn als strengen Patriarchen erlebt", sagt Adrian Goiginger im SN-Gespräch über seinen erst im Vorjahr verstorbenen Urgroßvater. "Ich war dabei, wie seine Frau gestorben ist und wie drei seiner vier Kinder und seine Enkelin gestorben sind. Aber er hat das mit einer Abgebrühtheit hingenommen, dass ich mir gedacht hab: Wo war der Punkt, an dem dieser Mensch aufgehört hat, Gefühle zuzulassen?"

Die wahrscheinliche Erklärung liegt in der Vergangenheit: Der kleine Franz war mit sieben Jahren von seiner Mutter zu einem entfernten Bauernhof gebracht worden. "Die Mama hat dann zu ihm gesagt: Da bleibst du jetzt. Und dann hat er sie nie wieder gesehen." Bei dem fremden Bauern musste das Kind im Stall schlafen und wie ein Sklave schuften. "Dieser unvorstellbare Liebesentzug, den er als Bub erlebt hat, den hat er wohl sein Leben lang nicht verkraftet", sagt Goiginger. "Wenn ,Die beste aller Welten' von bedingungsloser Liebe gehandelt hat, dann ist dieser Film über absoluten Liebeskummer und wie jemand versucht, die Liebe wiederzufinden, die ihm als Kind entrissen worden ist."

1937 hatte sich Franz beim Österreichischen Bundesheer gemeldet, "und als der Hitler gekommen ist, hat er gehofft, dass jetzt alles anders wird". Den Krieg hat der Saalfeldner als Wehrmachtssoldat erlebt, am Balkan, in Frankreich, Russland und Nordafrika. "Er war später strammer Sozialist und hat immer auf den Hitler geschimpft."

Adrian Goiginger hat mit zwölf Jahren begonnen, die Erinnerungen seines Uropas mit dem Diktiergerät aufzunehmen. Es existieren mehrere Stunden Gesprächsaufnahmen und stapelweise Fotos. "Und dann hab ich ein Gespräch mit ihm aufgenommen, das mich dazu gebracht hat, diesen Film zu machen."

Da erzählt Franz Streitberger davon, wie ihm als jungem Soldaten ein verletzter Fuchswelpe zugelaufen war, den er gesund gepflegt hat. "Wenn wir wo übernachtet haben, ist der in meinen Stiefel hineingekrochen und ist da eingeschlafen, so winzig war der", sagt der alte Mann hörbar bewegt auf dem Tonband, das sein Urenkel als 16-Jähriger gemacht hat. Heute sagt Goiginger: "Das war das einzige Mal, dass wir den Uropa weinen gesehen haben. Heute ist mir auch klar, warum: Der Fuchs war für ihn die Gelegenheit, selbst jemandem das Zuhause zu geben, das er nie hatte."

Zusätzlich zu diesem Material ist Goiginger auf der Suche nach Zeitzeugen, nach Briefen, Fotos und Tagebüchern aus der Zeit, nach dem "Innenleben der Geschichte". Ein Aufruf via Facebook und über die "Salzburger Nachrichten" hat etliche hilfreiche Reaktionen ergeben. Doch Goiginger sucht weiter. Die erste Drehbuchfassung soll Ende Februar fertig sein. Förderzusagen gibt es bereits, "das ist nach den vielen Preisen für ,Die beste aller Welten' viel einfacher". Die nächste Chance auf Auszeichnungen kommt demnächst: Beim Österreichischen Filmpreis am 31. Jänner ist sein Film neun Mal nominiert.



Zu Gast sein wird Regisseur Adrian Goiginger im Rahmen des Mobilen Kinos des Salzburger Filmkulturzentrums Das Kino am 25. Jänner im Kulturzentrum Hallwang.





