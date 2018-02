Schon jetzt ist das der Film des Jahres

"Black Panther" rechtfertigt die Vorfreude: Der schwarze Superheld zeigt einen tiefgreifenden popkulturellen Wandel an.

Ganz am Ende von "Black Panther" ist da ein 13-jähriger afroamerikanischer Bub, der in einem verlotterten Viertel am Rande einer US-Großstadt mit Freunden Basketball spielt. Wahrscheinlich hat dieser Bub sein bisheriges Leben lang gehört, dass er es einmal schwer haben wird, er hat rassistische Polizisten als tödliche Gefahr zu fürchten gelernt, er hat mitbekommen, dass Weißsein in Amerika gleichbedeutend ist damit, mehr wert zu sein. Und dann fällt der Blick des Buben auf einen Mann, der so aussieht, wie er selbst einmal als Erwachsener aussehen könnte, groß gewachsen, stolz und schwarze Haut: ein König.