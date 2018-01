Was hat Daniel Barenboim nicht alles erreicht in seinen mittlerweile 75 Lebensjahren: vom Klavier-Wunderkind zum Pult-Kosmopolit mit wachsendem politischen Engagement. Als Chefdirigent von Linden-Oper und Berliner Staatskapelle prägt er die Musikszene an der Spree, mit seinem West-Eastern Divan Orchestra zeigt er auf musikalischem Weg die Möglichkeit des Miteinanders zwischen Israelis und Palästinensern.