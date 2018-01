Shania Superstar ist wieder da

Weil es das Wort Schlagerstar in der Popwelt nicht gibt, wird Shania Twain als Country-Star gehandelt. Und weil sie mit den Ingredienzien von Country eingängige Popmusik macht, wurde sie in den 1990er-Jahren zu einem Überstar. Nach 15 Jahren Pause erschien vergangenen September ein neues Album und mit dem geht die 52-Jährige - unter anderem nach einer Konzertserie in Las Vegas - wieder auf Welttournee. Am nächsten kommt sie ihren Fans in Österreich dabei in München, wo sie in der Olympiahalle spielt.

LIVE: München, 5. Oktober

(SN)