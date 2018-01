"Shape of Water" ist der Favorit bei den 75. Golden Globes

Zum 75. Mal werden in der Nacht auf Montag (MEZ) in Los Angeles die Golden Globes vergeben. Als Favorit für die renommierten Film- und Fernsehpreise der Hollywood-Auslandspresse gilt mit sieben Nominierungen Guillermo del Toros Fantasymärchen "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers". Moderiert wird die als Oscar-Vorbote gehandelte Gala erstmals vom US-Komiker und Talkshowmoderator Seth Meyers.

SN/APA (AFP)/FREDERIC J. BROWN Goldene Weltkugeln werden in Los Angeles verliehen