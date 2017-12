SN-Redakteur Anton Thuswaldner hat für Sie die Büchertipps der Woche zusammengestellt.

Arche Literatur Kalender 2018. Ruhe & Bewegung. Arche Verlag, Zürich 2017.

Wer Bücher nicht nur liest, sondern sie liebt, wer mit den Leuten, die sie schreiben, auf vertrautem Fuß steht, der ist mit diesem Kalender, der jedes Jahr unter einem neuen Motto steht, gut beraten. Woche für Woche findet man einen Autor oder eine Autorin, die an einem der sieben Tage ihren Geburtstag feiern oder deren Todestags es zu gedenken gilt. In Aufnahmen, die nicht zum Überdruss vertraut sind, findet man einen der Großen wie Kurt Tucholsky, Lars Gustafsson oder Nelly Sachs. Mit einem kurzen Kommentar zum Thema "Ruhe und Bewegung" werden sie vorgestellt, und so knapp kann der Kommentar gar nicht sein, dass man sich nicht doch schon eine Vorstellung von der Person machen kann. Das liegt daran, dass Elisabeth Raabe als Herausgeberin gutes Gespür für Texte beweist, die zeigen, wie jemand tickt, was ihm wichtig ist, was er ablehnt. Jeder nimmt eine ganz eigene Haltung zur Welt ein, das zu beobachten ist eine spannende Angelegenheit.