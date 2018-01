Song-Contest-Gewinner Sobral aus Krankenhaus entlassen

Salvador Sobral, portugiesischer Vorjahressieger beim 62. Eurovision Song Contest (ESC) im ukrainischen Kiew, ist nach seiner Herztransplantation am Freitag aus dem Spital entlassen worden. Der 28-Jährige konnte das Spital Santa Cruz im Lissabonner Vorort Carnaxide am Morgen verlassen, teilte am Freitag ein Pressesprecher mit. Dort hatte sich Sobral im Dezember seiner Operation unterziehen müssen.

SN/APA (AFP)/SERGEI SUPINSKY Salvador Sobral gewann im Vorjahr den Song Contest