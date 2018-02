Strache debütiert in Kulturpolitik

Den "Canaletto-Blick" auf Wien nehmen sich Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) zum Vorbild.

Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hat das Wort zur Kulturpolitik erhoben: Der "Canaletto-Blick" vom Oberen Belvedere auf die Wiener Innenstadt sei durch das Bauprojekt am Heumarkt "massiv gefährdet", warnte er in einer Doppel-Pressekonferenz mit Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP). Werde der geplante Neubau samt 66 Meter hohem Turm nicht gestoppt, sei der Status der Innenstadt als UNESCO-Weltkulturerbe in Gefahr. "Es wäre eine Schande", diesen zu verlieren. Und er kritisierte: Bei derartiger "Hochhauspolitik" stehe der Profit des Bauträgers im Vordergrund.