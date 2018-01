Swing-Legende Coco Schumann 93-jährig gestorben

Jazz-Gitarrist, Swing-Legende und KZ-Überlebender - der Musiker Coco Schumann ist tot. Schumann starb am Sonntag im Alter von 93 Jahren in Berlin, bestätigte seine Plattenfirma Trikont am Montag unter Berufung auf seine Familie. Mit seinem Coco Schumann Quartet feierte er internationale Erfolge. Nach dem Zweiten Weltkrieg spielte Schumann als einer der ersten in Deutschland auf einer E-Gitarre.

