Technik-Oscar für "Star Wars"-Pionier Jonathan Erland

Der britische Spezialeffekte-Pionier und Modellbauer Jonathan Erland (78) bekommt für seine technischen Verdienste für die Filmindustrie einen Ehren-Oscar. Der "Gordon E. Sawyer Award" soll bei der Vergabe der sogenannten Technik-Oscars für wissenschaftlich-technische Errungenschaften am 10. Februar in Beverly Hills verliehen werden, wie die Oscar-Akademie am Donnerstag mitteilte.

SN/APA (AFP/Getty)/FREDERIC J. BROW Erland gehörte zum Technik-Team für ersten "Star Wars"-Film