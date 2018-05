Tenorales Strahlen: eine Legende und ein Star von heute

Javier Camarenas "Hommage à Manuel García" geriet zum Herzstück der Konzertprogramme der Pfingstfestspiele.

Was für eine abenteuerliche, "romantische" Biografie! Ein Schusterssohn aus Sevilla namens Manuel García wird zum Weltstar. Von Andalusien führte ihn sein Weg nach Madrid, Paris, Neapel, Rom, London, New York, Mexiko City und wieder in die französische Metropole. Er wird zu einem legendären, stilbildenden, so bewunderten wie seiner Exzesse wegen gefürchteten Tenor, dessen Gesangstechnik verbindliche Grundlagen für nachfolgende Generationen schuf. Er komponierte selbst in allen Genres, kreierte mit fast 60 Operetten und Opern eine Art "spanischen Zweig" der Gattung, wusste aber auch die französische Tragédie lyrique zu bedienen. Er verkehrte mit den Reichen, Schönen und Mächtigen der damaligen Welt. Und er setzte durch seine Vortrags- und Darstellungskunst Welterfolge anderer in Gang: Mozart gleichermaßen wie Rossini. Zwei seiner Kinder zählen zu den Legenden der Gesangskunst: Maria Malibran und Pauline Viardot.