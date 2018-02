"The Bookshop" als bester Film bei Goya-Verleihung in Madrid

Die spanische Regisseurin Isabel Coixet mit ihrem Film "Der Buchladen der Florence Green" (The Bookshop) und das Historiendrama "Handia" sind die großen Gewinner der diesjährigen spanischen Goyas. Die begehrten Filmpreise wurden am späten Samstagabend in Madrid verliehen.

SN/APA (AFP)/GABRIEL BOUYS Regisseurin Isabel Coixet kann es kaum fassen