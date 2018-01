"The Killing of a Sacred Deer": Im Labor gedeiht kein Drama

Der griechische Kritikerliebling Yorgos Lanthimos hat mit dem Film "The Killing of A Sacred Deer" doch kein Meisterwerk geschaffen.

Menschliche Beziehungen unter Laborbedingungen: Wenn A mit x droht, wie reagiert B? Im Film "The Killing of a Sacred Deer" von Yorgos Lanthimos liegt der labormedizinische Vergleich nahe, weil der Protagonist (gespielt von Colin Farrell) Chirurg ist. Vor allem aber, weil alle hier so künstlich agieren, als müssten sie sich sehr konzentrieren, nicht loszulachen (oder loszuweinen).