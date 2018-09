1988 - Thomas Bernhard verstört mit "Heldenplatz"

Als der "Anschluss" Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland fünfzig Jahre her war, wurde erstmals ein "Bedenkjahr" ausgerufen. Dabei barsten die Konflikte.

Professor Schuster ist gestorben. Er hat sich aus dem Fenster seiner Wohnung am Heldenplatz gestürzt, da er nicht mehr ertragen hat, wie erstarrt Österreich seit 1938 geblieben ist. Seine Frau leidet an Halluzinationen: Sie hört immer die Massen schreien, die Adolf Hitler am 15. März 1938 auf dem Heldenplatz begrüßt haben. Mit diesem Theaterstück machte sein Autor Thomas Bernhard deutlich, wie viele Österreicher jahrzehntelang ihre einstigen Standpunkte nicht verlassen hatten. Obwohl die Waldheim- Affäre zwei Jahre zuvor die Gültigkeit der These vom "ersten Opfer Hitlers" samt allumfassender Unschuldsvermutung für Österreich aufgebrochen hatte, wurde die Uraufführung von "Heldenplatz" zum größten Theaterskandal der Zweiten Republik.